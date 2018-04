Η Φιλαντέλφια επικράτησε των Χιτ με 128-108 και ο 24άχρονος σέντερ μέτρησε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κοψίματα στο ντεμπούτο του στην postseason.

Joel Embiid puts up 23 PTS, 7 REB, 3 BLK for the @sixers in his #NBAPlayoffs debut! #PhilaUnite pic.twitter.com/MIR6L1PRdD

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018