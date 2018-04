Δεν είναι θεαματικός παίκτης με την λογική που τους έχουμε στο μυαλό μας, καθώς δεν θα τον δεις να καρφώνει. Ωστόσο είναι κάποιες φορές που πετυχαίνει καλάθια που χαζεύεις. Ο λόγος για τον Κρις Πολ, με τον γκαρντ των Ρόκετς να βάζει υποψηφιότητα για το top-5 με το καλάθι που πέτυχε. Αλλά ας μην πούμε πολλά, απλά δείτε το...

"It hit the rafters and dropped!"

Chris Paul has a game-high 20 PTS and 6 AST.#Rockets pic.twitter.com/W45nn47X1E

— NBA (@NBA) April 19, 2018