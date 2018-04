Έγραψε ιστορία ο «30άρης» Μπράουν! (pic)

Εκπληκτικός ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν απέναντι στους Μπακς.

Ο γκαρντ/φόργουορντ της Βοστώνης μέτρησε 30 πόντους απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έγινε ο νεότερος παίκτης (21 ετών και 175 ημερών) στην ιστορία των Σέλτικς που βάζει «30άρα» σε ματς των playoffs!

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Μπράουν στη σειρά με τα... ελάφια!

Jaylen Brown (21 years, 175 days) is the youngest player in Celtics history to score 30 points in a playoff game

h/t @EliasSports

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Απριλίου 2018