Ακόμα μια νίκη για τους Ουόριορς στα playoffs.

Οι «πολεμιστές» ανέβασαν στροφές στο δεύτερο μέρος με τους Σπερς κι επικράτησαν με 116-101, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Κορυφαίος ο Ντουράντ (32π., 6ρ., 6ασ.). Ακολούθησαν οι Τόμπσον (31π., 5ασ.) και ο Ιγκουοντάλα (14π., 7ρ., 5ασ.).

Από την άλλη, ο Όλντριτζ είχε 34 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Μιλς 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 47-53, 80-75, 116-101.

Kevin Durant (32 PTS, 6 REB, 6 AST) & LaMarcus Aldridge (34 PTS, 12 REB) put on a scoring show in Game 2 as the @warriors took a 2-0 lead!#NBAPlayoffs pic.twitter.com/hLUsNXznJZ

— NBA (@NBA) 17 Απριλίου 2018