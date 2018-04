ΜακΚο: «Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια από τον πόνο» (pic)

Δύσκολα περνάει στην ανάρρωσή του ο Πάτρικ ΜακΚο.

Ο παίκτης των Ουόριορς που έπεσε άτσαλα στο παρκέ, στον αγώνα με τους Κινγκς, σχολίασε πως τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί από τον αφόρητο πόνο.

«Σίγουρα κάνω βήματα, περπατάω λίγο καλύτερα και αντιμετωπίζω τον πόνο. Ειλικρινά, όμως, δεν έχω κοιμηθεί και και αυτό είναι κάτι μεγάλο για εμένα τώρα. Δεν έχω κοιμηθεί και δεν είναι επειδή σκέφτομαι το συμβάν. Ο πόνος με κρατάει ξύπνιο τα βράδια. Είναι κάτι πολύ ενοχλητικό. Αλλά ξέρω πως θα γίνω καλύτερα. Χρειάζεται υπομονή. Στα 21-22, πρέπει να έχω υπομονή και όλα θα πάρουν το χρόνο τους. Και πρέπει να απολαμβάνω το πόσο μακριά έχω φτάσει και το πόσο ευλογημένος είμαι. Θα είναι δύσκολα, αλλά είμαι πρόθυμος να περιμένω», ήταν τα λόγια του.

McCaw can't sleep at night because of the pain. He couldn't describe the pain, but called it, "The toughest pain that you've ever had. It's like that right now. I'm trying to take a lot of medicine to help, but it's not really working right now at this point." pic.twitter.com/NHx5eoIhjU

— Melissa Rohlin (@melissarohlin) 15 Απριλίου 2018