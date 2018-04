Ο Χάρντεν δίπλα στον... Ολάζουον! (pic)

Ο «μούσιας» σταμάτησε στους 44 πόντους κόντρα στους Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς της σειράς, έναν λιγότερο από το δικό του ρεκόρ στην postseason.

Το career high του Χάρντεν είναι οι 45 πόντοι του από τα playoffs του 2015 ενώ το ρεκόρ των Ρόκετς είναι οι 49 πόντοι του Χακίμ Ολάζουουν από τα playoffs του 1987.

Εσείς τι λετε; Θα το σπάσει το ρεκόρ;

James Harden's 44 points was one shy of tying his playoff career-high and 5 points shy of tying the Rockets all-time record.

The list of the Rockets' top playoff scoring performances is a two-man show pic.twitter.com/rcH16Q4R2w

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Απριλίου 2018