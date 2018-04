Θέλουν Μεσίνα οι Χόρνετς! (pic)

Η Σάρλοτ τερμάτισε στη 10η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 36-46 κι έμεινε εκτός playoffs ενώ ο Στιβ Κλίφορντ συναντήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τον νέο GM των Χόρνετς, Μιτς Κούπτσακ, με τις δυο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους.

Ο 56άχρονος Κλίφορντ ήταν στον πάγκο της Σάρλοτ από το 2013, έχοντας ρεκόρ 196-214 (0.478) και πλέον οι Χόρνετς βρίσκονται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Σύμφωνα, μάλιστα με τον Adrian Wojnarowski, πήραν τη σχετική άδεια από τους Σπερς και θα περάσουν από συνέντευξη τον Έτορε Μεσίνα! Ο άλλοτε κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και νυν συνεργάτης του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς έχει συνεργαστεί με τον Κούπτσακ στους Λέικερς.

The Charlotte Hornets have received permission to interview San Antonio Spurs assistant Ettore Messina for head coach opening, league sources tell ESPN. GM Mitch Kupchak and Messina worked together with Lakers, when Messina was part of Mike Brown’s coaching staff.

