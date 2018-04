Ντεμπούτο για τον Άαρον Tζάκσον με τους Ρόκετς (pic & vid)

Οι υποχρεώσεις του στο κινέζικο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκαν και πολύ γρήγορα ο Άαρον Τζάκσον έζησε το όνειρό του.

Ο άλλοτε γκαρντ της ΤΣΣΚΑ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ρόκετς μέχρι το τέλος της σεζόν και μάλιστα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Στο ματς κόντρα στους Κινγκς ο Μάικ Ντ' Αντόνι ξεκούρασε τους βασικούς του κι έτσι ο Τζάκσον έπαιξε 35 λεπτά έχοντας 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Ο Νάντο Ντε Κολό φρόντισε να εκδηλώσει τη χαρά του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Congrats @AaronfingJ

Really happy to see you there... ;-)

Good luck for the playoffs https://t.co/C313D1uhTz

— Nando De Colo (@NandoDeColo) 12 Απριλίου 2018