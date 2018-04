Ο ΛεΜπρόν έκανε το 82/82 (pic & vid)

Ο Τάιρον Λου είχε σκοπό να τον ξεκουράσει ενόψει των playoffs, αλλά ο «Βασιλιάς» είχε στόχο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε βάλει σκοπό να κάνει το 82/82 στην 15η σεζόν της καριέρας του και το πέτυχε μάλιστα φορώντας παπούτσια στα οποία είχε γράψει τα ονόματα των παιδιών του.

Ο ΛεΜπρόν έπαιξε μόλις 11 λεπτά, όσα δηλαδή χρειάστηκαν για να σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων.

Για την ιστορία πάντως ο Μάικλ Τζόρνταν είχε κάνει το 82/82 σε εννιά σεζόν και μάλιστα την τελευταία φορά ήταν 40 ετών (2002-03).

Σε ηλικία 33 ετών ο ηγέτης των Καβαλίερς ολοκλήρωσε με 27.5 πόντους, 9.1 ασίστ και 8.7 ριμπάουντ.

Game 82/82. @KingJames plays in all 82 games for the first time in his career. LeBron 15 “Graffiti” tonight.

@Cavs pic.twitter.com/umZ1JlY6Wj

— B/R Kicks (@brkicks) 12 Απριλίου 2018