«Κολλημένος» με την μπάλα ο Τζοέλ Εμπίντ!

Ο ψηλός των Σίξερς παρακολουθεί το Ρεάλ-Γιουβέντους και δήλωσε ανοιχτά την προτίμησή του στους γηπεδούχους, μετά το 0-3 που έγραψε ο Ματουϊντί υπέρ των Ιταλών.

«Αυτά τα παιχνίδια του Champions League είναι τρελά... Πάμε Ρεάλ», έγραψε στο twitter.

These champions league games have been insane... come on Madrid #HalaMadrid

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 11 Απριλίου 2018