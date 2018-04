Off και ο Μπρόγκντον με Νικς!

Πολλές οι απουσίες των Μπακς στο ματς με τους Νικς.

Μετά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο), Μάθιου Ντελαβεντόβα, Σαμπάζ Μουχάμαντ και Στέρλινγκ Μπράουν, στη λίστα των απόντων προστέθηκε και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον που ήταν αμφίβολος.

Πλέον ο κόουτς Πράντι καλείται να βρει λύσεις για να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Malcolm Brogdon is out tonight per Coach Prunty. pic.twitter.com/luvUywnUFM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 7 Απριλίου 2018