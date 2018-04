Ο ΛεΜπρόν «έσπασε» παράδοση 152 αγώνων! (pic)

Μέχρι το παιχνίδι με την ομάδα της Ουάσινγκτον, ο ΛεΜπρόν μετρούσε 152 σερί ήττες (!!) κάθε φορά που η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με 15+ πόντους στα έξι λεπτά πριν από το τέλος.

Κι όμως, κατάφερε να «σπάσει» και αυτην την παράδοση. Με προσωπικές ενέργειες ο «βασιλιάς» χάρισε τη νίκη στους Καβς βάζοντας και ένα τέλος σε αυτό το απίστευτο αρνητικό σερί.

.@cavs trailed by 16 points in final 6 minutes, the largest comeback in final 6 minutes in LeBron James' career (his teams were 0-152 all-time trailing by 15+ points in final 6 minutes). https://t.co/bYdOAIGVn5

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Απριλίου 2018