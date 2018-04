Το ΝΒΑ τιμώρησε Έισι και Ντράμοντ για τον καυγά τους (pic & vid)

Η διεκδίκηση ενός ριμπάουντ έγινε η αιτία για να ξεσπάσει καυγάς μεταξύ Έισι και Ντράμοντ, στο Νετς - Πίστονς, και να πέσει... θύμα ένας εκ των διαιτητών του αγώνα, αφού δέχθηκε κατά λάθος χτύπημα από τον ψηλό του Μπρούκλιν.

Quincy Acy and Andre Drummond square up, Acy inadvertently hits an official in the face pic.twitter.com/YIcQZlx0h0

Το ΝΒΑ δεν άφησε φυσικά ατιμώρητους τους παίκτες.

Ο Έισι καλείται να πληρώσει $25.000, ενώ ο παίκτης του Ντιτρόιτ $15.000.

Brooklyn's Quincy Acy ($25K) and Detroit's Andre Drummond ($15K) have been fined by NBA for their altercation on Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Απριλίου 2018