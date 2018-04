Μάγος Κάιλ Λάουρι στο ματς με τους Σέλτικς.

Ο γκαρντ των Ράπτορς έδωσε μια εκπληκτική ασίστ στον Βαλανσιούνας, αφού πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Αλ Χόρφορντ.

Απολαύστε

Kyle Lowry saw the opening and completed the nutmeg dish in tonight's #AssistOfTheNight! #WeTheNorth pic.twitter.com/qWf6mpE4QY

— NBA (@NBA) 1 Απριλίου 2018