«Βομβαρδίζουν» οι ομάδες: Νέο ρεκόρ τριπόντων στο ΝΒΑ! (pic)

Φωτιά έχουν πάρει οι ομάδες του ΝΒΑ πίσω από την γραμμή του τριπόντου φέτος.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 23.821 τρίποντα, κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ για μια σεζόν. Το Χιούστον είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτόν τον τομέα με 1177 εύστοχες προσπάθειες.

Πλέον στη δεύτερη θέση είναι τα 23.748 τρίποντα της σεζόν 2016-17.

23,821 and counting... a new league-wide record for threes in a season (23,748, 2016-17)! pic.twitter.com/MN901yyXyV

— NBA (@NBA) 31 Μαρτίου 2018