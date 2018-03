Τα... όργια Τάουνς θύμισαν Ουέστμπρουκ-Χάρντεν! (pic)

Τρέλανε κόσμο ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κόντρα στους Χοκς.

Ο ψηλός της Μινεσότα μέτρησε 56 πόντους με 19/32 σουτ εντός παιδιάς, 12/15 βολές και 15 ριμπάουντ σε 41 λεπτά συμμετοχής.

Με αυτά τα... όργια έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 50 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 τρίποντα σε ένα ματς μαζί με τους Χάρντεν και Ουέστμπρουκ.

«Σεληνιάστηκε» ο παίκτης των «λύκων».

Also from @EliasSports, Karl-Anthony Towns is the 3rd player in NBA history with 50 points, 15 rebounds & five 3-pointers in a single game, joining Russell Westbrook and James Harden. https://t.co/lIzY5dfIsn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 29 Μαρτίου 2018