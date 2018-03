Παίκτες της εβδομάδας ΛεΜπρόν και Όλντριτζ (pic)

Ο «Βασιλιάς» βοήθησε τους Καβαλίερς να διατηρήσουν το αήττητο (4-0) την προηγούμενη εβδομάδα, με τον ίδιο να μετρά 34.8 πόντους και 11.0 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ είχε 62.7% στα σουτ εντός πεδιάς.

Από την άλλη, ο φόργουορντ/σέντερ των Σπερς συνέβαλε τα μέγιστα στο 3-1 των «σπιρουνιών», με τον ίδιο να έχει 34.8 πόντους και 9.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 59.6% εντός πεδιάς.

The Week 23 #NBA Players of the Week!

East: @KingJames of the @cavs

West: @aldridge_12 of the @spurs pic.twitter.com/yIUmtPeNOJ

— NBA (@NBA) 26 Μαρτίου 2018