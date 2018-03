O Ράσελ αποθέωσε τον Γιάννη και τον σύγκρινε με τον εαυτό του! (vid)

Με αφορμή την προβολή του «60 minutes» για την ζωή του Greek Freak και τα δύσκολα χρόνια που έζησε, ο Μπιλ Ράσελ κάτι να πει για τον Έλληνα φόργουορντ.

Συγκεκριμένα παρέθεσε το βίντεο με το κάρφωμα στο ματς Νικς-Μπακς που πέρασε πάνω από τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ και το σύγκρινε με ένα δικό του Layup όπου είχε περάσει και εκείνος πάνω από έναν παίκτη.

«Ήταν πολύ ωραίο που έμαθα την ιστορία του και το ΝΒΑ και οι Μπακς είναι πολύ τυχεροί που έχουν ένα τόσο μεγάλο ταλέντο» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στάθηκε στην δική του προσπάθεια η οποία δεν είχε συνοδευτεί με κάρφωμα.

«Εγώ ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω...» κατέληγε.

Δείτε το ποστάρισμά του...

Wow I missed this dunk by @Giannis_An34 https://t.co/jD4M7IdF9o via @youtube really enjoyed getting to know his story @60Minutes @CBS the @Bucks & @nba lucky to have a young talent in him this was the best I could do but I had a running start https://t.co/ExcIXiBZiU via @youtube

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 26 Μαρτίου 2018