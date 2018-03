Κερ: «Με τίποτα στον πρώτο γύρο των playoffs ο Κάρι» (vid)

Τελικά, οι αρχικές προβλέψεις, που ήθελαν τον Στεφ Κάρι να προλαβαίνει τα playoffs... πέφτουν στα βράχια.

Ο τεχνικός των Ουόριορς, Στιβ Κερ, πριν το ματς με τους Τζαζ ρωτήθηκε αν τελικά προλαβαίνει ο Κάρι τα playoffs και εκείνος απάντησε:

«Με τίποτα τον πρώτο γύρο». Απάντηση, σαφώς, που ήθελε ουδείς να ακούσει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Θυμίζουμε ότι ο Κάρι τραυματίστηκε στο γόνατο (στον έσω πλάγιο) όταν ο ΜακΓκι έπεσε άτσαλα πάνω του στο ματς με τους Χοκς.

Steve Kerr just said Steph Curry won’t play in the first round of the playoffspic.twitter.com/U8zHF02OIi

— MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) March 25, 2018