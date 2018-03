Έγραψε ιστορία ο... αλάνθαστος ΛεΜπρόν! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέναντι στους Ράπτορς.

Ο «Βασιλιάς» μέτρησε 35 πόντους, 17 ασίστ και 0 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής, γράφοντας ιστορία.

Ο ηγέτης του Κλίβελαντ έγινε ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που έχει τελειώσει ματς με 35+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 0 λάθη από τότε που άρχισαν επίσημα να μετρούν τα λάθη στη στατιστική την σεζόν 1977-78.

LeBron James had 35 points, 17 assists, and 0 TO in the 132-129 win vs the Raptors. He's the 1st player with 35 points, 15 assists, and 0 TO in a gm since individual TO were 1st tracked in the 1977-78 season

More from @EliasSports https://t.co/Uyks7cTyjL pic.twitter.com/mTrTNbY3J9

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 22, 2018