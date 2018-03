Ρόντο: «Ο Άλεν θέλει να τραβήξει την προσοχή...»

Το νέο βιβλίο του άλλοτε σταρ του ΝΒΑ έχει τον τίτλο «From The Outside: My Journey Through Life and the Game I Love» όπου αναφέρεται πολλές φορές το όνομα του Ραζόν Ρόντο.

«Το μόνο που θέλει είναι προσοχή. Θέλω ποσοστά από τις πωλήσεις των βιβλίων επειδή αναφέρει το όνομά μου. Θέλω κάποιο ποσοστό» δήλωσε στην «Boston Globe» ο Ρόντο και συνέχισε:

«Προφανώς αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό ή ψυχολογικό. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Δεν προσπαθώ να είμαι κάτι που δεν μπορώ να είμαι όμως δεν μπορώ να πω το ίδιο και για εκείνον. Ψάχνει να βρει προσοχή...»