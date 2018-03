H παράσταση του Γκριν με Σανς! (vid)

Μπορεί να έλειπε η σούπερ τριάδα των Κάρι, Ντουράντ και Τόμπσον, αλλά όχι και ο Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο φόργουορντ των πρωταθλητών κράτησε όρθια την ομάδα του κόντρα στους Σανς, αφού μέτρησε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αγγίζοντας το triple double.

Η εμφάνιση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τη νίκη των «πολεμιστών».

Απολαύστε τον

Draymond (25 PTS, 11 REB, 8 AST) flirted with a triple-double in the @warriors W!#DubNation pic.twitter.com/K6XH61RuzY

— NBA (@NBA) 18 Μαρτίου 2018