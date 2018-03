Το 14ο triple double του Γιόκιτς! (vid)

Το Ντένβερ έχει ρεκόρ 38-31 και φιγουράρει στη 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας πίσω από τους όγδοους Σπερς (39-30) και τους Κλίπερς (37-30) ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι Νάγκετς στην αναμέτρηση με το Ντιτρόιτ. Ο Σέρβος σέντερ είχε 23 πόντους με 5/6 βολές, 6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ στα 37:55 που έμεινε στο παρκέ, καταγράφοντας το 14ο triple double της καριέρας του.

.@JokicNikola15 recorded his 8th triple-double of 2018 in the @nuggets win!

: 23 PTS | 12 REB | 10 AST pic.twitter.com/L0IkInZc4I

— NBA TV (@NBATV) 16 Μαρτίου 2018