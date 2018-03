Έγραψαν ιστορία τα αδέρφια Μόρις! (pic)

Ιστορία έγραψαν οι Μάρκους και Μαρκίφ Μόρις στο παιχνίδι των Ουίζαρντς με τους Σέλτικς.

Ο Μάρκους έβαλε 31, ενώ ο Μαρκίφ σημείωσε 20 σε μια εντυπωσιακή παράσταση μετά από ένα εκπληκτικό ματς δύο παρατάσεων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια που αδέρφια σημειώνουν 50+ πόντους στο ίδιο παιχνίδι.

Marcus Morris (31 PTS) & Markieff Morris (20 PTS) scored a total of 51 PTS in yesterday's game. This is the 1st time in nearly 24 years that a pair of brothers combined for 50+ PTS in the same game.

(Via @EliasSports) pic.twitter.com/KS09X5XyqH

— NBA.com/Stats (@nbastats) 15 Μαρτίου 2018