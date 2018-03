Νοκ άουτ ο Τόμπσον

Ο All-Star σούτινγκ γκαρντ των Ουόριορς θα απουσιάσει από τα επόμενα ματς στη regular season ενώ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ πριν από το τέλος του μήνα όπως αναφέρει ο Shams Charania του Yahoo. Το Γκόλντεν Στέιτ φιγουράρει στη δεύτερη θέση της Δύσης με ρεκόρ 51-16 και ο Τόμπσον μετράει 19.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 66 αγώνες.

Golden State Warriors All-Star Klay Thompson’s right thumb injury will likely sideline him several games, and he’s expected to return before end of the month, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Μαρτίου 2018