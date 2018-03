Ούτε με τους Πέλικανς ο Λέοναρντ! (pic)

Ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον γνωστό του τραυματισμό και παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί η επιστροφή του στο ματς με τους Πέλικανς την ερχόμενη Πέμπτη (15/3), κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Λέοναρντ θα παραμείνει περισσότερο εκτός αγωνιστικής δράσης.

Sources: San Antonio star Kawhi Leonard is expected to remain out through Thursday’s game against New Orleans. He plans to continue evaluating the quadriceps injury for a hopeful return.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 13 Μαρτίου 2018