Σπερς: Aρνητικό ρεκόρ στα... εκτός μετά από 20 χρόνια! (pic)

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Σπερς φέτος στα εκτός έδρας ματς.

Το Σαν Αντόνιο έφτασε τις 21 εκτός έδρας ήττες και θα έχει αρνητικό ρεκόρ στα... ταξίδια του για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1996-97.

Τα «σπιρούνια» μετρούν 20 σερί σεζόν με θετικό ρεκόρ εκτός έδρας στη regular season (παραπάνω νίκες από ήττες), το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ.

The Spurs' loss at the Thunder gives them 21 road losses on the season, clinching their 1st losing record on the road since 1996-97.

Per @EliasSports research, San Antonio’s 20-season streak of winning road records was the longest in NBA history.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Μαρτίου 2018