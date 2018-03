Το αμφιλεγόμενο τέλος στο Λέικερς-Μάτζικ! (vid)

O Μπρουκ Λόπεζ με δύο βολές του οδήγησε σε νίκη με 108-107 τους Λέικερς κόντρα στους Μάτζικ. Ωστόσο πολλά ερωτηματικά προκαλεί η τελευταία φάση του ματς.

Με 6 δέκατα του δευτερολέπτου να απομένουν στο χρονόμετρο, το Ορλάντο είχε την επαναφορά. Όταν αποφάσισαν να εκδηλώσουν την επίθεση τους με λόμπα προς τον Γκόρντον, το χρονόμετρο κύλησε χωρίς να την ακουμπήσει κάποιος και έληξε το ματς. Οι διαιτητές είδαν το instant replay όμως αποφάσισαν να δώσουν τζάμπολ, τελειώνοντας τις πιθανότητες των Μάτζικ. Βέβαια στο τέλος του ματς ο coach των Μάτζικ, Φρανκ Φόγκελ υποστήριξε πως αν το χρονόμετρο κυλήσει γρηγορότερα από το κανονικό, τότε οι διαιτητές πρέπει να δώσουν τζάμπολ.

Δείτε τη φάση και βγάλτε τα συμπεράσματα σας

The Lakers beat the Magic 107-106 after the referees decide to rule a jumpball after the clock ran out the final 0.6 seconds before anyone touched the basketball pic.twitter.com/uqyUjc34cz

— Lee Harvey (@MusikFan4Life) 8 Μαρτίου 2018