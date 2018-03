ΝτεΡόζαν: «Ένιωσα υπέροχα που βοήθησα τον Λοβ» (vid)

Ο παίκτης των Καβαλίερς μίλησε για την «κρίση πανικού» μέσα από το «The Players Tribune» με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν να λέει χαρακτηριστικά:

«Με έκανε να νιώσω υπέροχα. Ειλικρινά! Ήταν πολύ καλό που μπόρεσα να βοηθήσω κάποιον» ανέφερε ο σταρ των Ράπτορς και συνέχισε:

«Είναι από τα πράγματα που, ανεξάρτητα από το πόσο μοιάζει ο ένας με τον άλλον, στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι άνθρωποι».

"It made me feel, you know, pretty damn good, honestly. So it's cool to be able to help somebody." - @DeMar_DeRozan on Kevin Love's Players' Tribune article pic.twitter.com/wyvmoSOuAB

— Toronto Raptors (@Raptors) 7 Μαρτίου 2018