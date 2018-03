And the Oscar goes to... Kobe Bryant (pics & vids)

Μπορεί να μην παίζει πια αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει από το να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο Κόμπι Μπράιαντ που έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, έχει πλέον στο παλμαρέ του και ένα βραβείο Όσκαρ.

Ο πολύτιμο αγαλματίδιο έφτασε στα χέρια του γτια την ταινία μικρού μήκους «Dear Basdketball».

Μάλιστα, ο Μπράιαντ... νίκησε ταινίες όπως «Lou», «Garden Party», «Negative Space» και «Revolting Rhymes».

«Ως παίκτες του μπάσκετ υποτίθεται ότι θα πρέπει να σκάμε και να ντιμπλάρουμε. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που κάνουμε κάτι παραπάνω απ' αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Κόμπι.

A 5X Champion, 2X Finals MVP, 2008 NBA MVP, 18X All Star, 4X All Star game MVP, 11X All-NBA First Team, 9X NBA All-Defensive First Team, 2X NBA Scoring Champion, Naismith Prep Player of the Year, etc. and NOW 1X Oscar Award Winner, KOBE BRYANT! pic.twitter.com/tPhH2v9Yhh

— Lake Show (@LakeShowFamily) 5 Μαρτίου 2018