Μετά τους Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο κι ο Κώστας Κουφός βγήκε νικητής, χάρη στον Λαμπισιέρ ο οποίος βρήκε στόχο στο τελευταίο σουτ του αγώνα.

Παίζοντας 26' είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και μία ασίστ βοηθώντας τους ΚΙνγκς να επικρατήσουν των Νικς με 102-99.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σακραμέντο ο Μπογκντάνοβιτς, ενώ γι αυτήν της Νέας Υόρκης ο Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ με 24.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-20,19-26,32-26,19-27

Just sensational. LABISSIERE FOR THE WIN! pic.twitter.com/1fy8jkqiqM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 5 Μαρτίου 2018