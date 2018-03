Κάρι: «Μπορούσαμε να περάσουμε καλύτερα το χρόνο μας στην Ουάσινγκτον» (vid)

Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η κόντρα των Ουόριορς με τον Ντόναλντ Τραμπ μονοπωλούσε το ενδιαφέρον στις ΗΠΑ.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ «έπρεπε» να κάνουν την καθιερωμένη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους πολλούς από την ομάδα, και κυρίως τον Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε πει δημοσίως ότι δεν θα ήθελε να πάει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τότε τα «έβαλε» με τον ηγέτη του Γκόλντεν Στέιτ, λέγοντας πως διστάζει.

Μήνες μετά και με αφορμή το ταξίδι των Ουόριορς στην Ουάσινγκτον, για το ματς με τους Ουίζαρντς, ο Κάρι φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του CNN και ρωτήθηκε ξανά γι' αυτό το θέμα.

«Στην αρχή ήταν σουρεαλιστικό. Πριν αρχίσουμε την προετοιμασία μας, συζητήσαμε πολλές φορές για το τι έπρεπε να κάνουμε, αν πρέπει να πάμε στον Λευκό Οίκο ή όχι, αφού κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Όλοι είχαν διαφορετικά πιστεύω και διαφορετικές ιδέες στην ομάδα και θα κάναμε συνάντηση εκείνη την ημέρα, για να μιλήσουμε ομαδικά, όχι μόνο για το τι θέλει ο Στεφ Κάρι.

Πριν καν να έχουμε αυτή την ευκαιρία, να μιλήσουμε, είπα την δική μου πλευρά στο όλο θέμα, κι έτσι δεν μας άφησαν να πάρουμε την δική μας απόφαση.

Υπήρξε τόση υποστήριξη από τον κόσμο, τους φιλάθλους και άλλους παίκτες του ΝΒΑ. Ναι, το να πας στον Λευκό Οίκο είναι σίγουρα μεγάλη τιμή. Είχαμε πάει παλιά, όταν ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα εκεί.

Αν δεν μπορούσα να πανηγυρίσω με την πλειοψηφία των Αμερικανών που ζουν σε αυτή τη χώρα και μας βλέπουν να παίζουμε, και με το γεγονός πως ο αθλητισμός φέρνει κοντά διαφορετικών ειδών ανθρώπους, για να γιορτάσουν, κι έπρεπε να πάω στον Λευκό Οίκο για να πανηγυρίσω αυτό το κατόρθωμα... Τότε δεν ήθελα να πάω.

Μπορούσαμε να περάσουμε καλύτερα τον χρόνο μας στην Ουάσινγκτον», ήταν τα λόγια του Κάρι.

Οι Ουόριορς πάντως επισκέφθηκαν παιδιά από την Ουάσινγκτον, πέρασαν χρόνο μαζί τους, έκαναν βόλτες και πήγαν στο Μουσείο Αφροαμερικάνικης Ιστορίας.

"As a leader, I value what each person is and what each person brings to the table. I think that's something that the White House could maybe ... adopt," Two-time NBA Champion Stephen Curry tells @VanJones68 on the #VanJonesShow https://t.co/41ajbsMrJo https://t.co/VFTSSKviYg

— CNN (@CNN) 4 Μαρτίου 2018