Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο... τριποντέρ Κάρι! (vid)

Κατά πολλούς είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και συνεχίζει να το δικαιολογεί σε κάθε ματ.

Ο Στεφ Κάρι δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο και κόντρα στους Χοκς πανηγύρισε άλλο ένα μοναδικό επίτευγμα.

Ο γκαρντ των Ουόριορς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που για 6 σερί σεζόν ξεπέρασε τα 200 εύστοχα τρίποντα. H στιγμή αυτή ήρθε στο πρώτο δωδεκάλεπτο του ματς με τα γεράκια, στο οποίο ωστόσο τραυματίστηκε στον αστράγαλο.

Τον δρόμο του Στεφ θα ακολουθήσει και ο Κλέι Τόμπσον που έχει 194 εύστοχα τρίποντα φέτος.

200th #SPLASH of the season for @StephenCurry30! (@nbcsauthentic) pic.twitter.com/x3eKA9kfFm

— Golden State Warriors (@warriors) 3 Μαρτίου 2018