Η ΝΙΚΕ ετοίμασε ένα διαφημιστικό σποτ όπου πρωταγωνιστούν αρκετοί διάσημοι αθλητές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από αυτούς που δίνουν το «παρών» στο εν λόγω σποτ, πολλώ δε μάλλον μετά το «χρυσό» συμβόλαιο που υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες.

Δείτε το βίντεο που «ανέβασε» ο Κόμπι Μπράιαντ

When the world stops, there’s only one option - #ChooseGo #Nike pic.twitter.com/JKJsrBpbBU

— Kobe Bryant (@kobebryant) March 1, 2018