Δωδέκατος καλύτερος «κλέφτης» στην ιστορία ο Πολ! (pic)

Είναι ένας από τους κορυφαίος «κλέφτες» όλων των εποχών στο ΝΒΑ και συνεχίζει να ανεβαίνει στη σκάλα των σπουδαιότερων.

Ο Κρις Πολ μετά το ματς με τους Τίμπεργουλβς κατάφερε να φτάσει τα 1984 κλεψίματα στην καριέρα του, κάτι που του επέτρεψε να ξεπεράσει τον Άλεν Άιβερσον και να του πάρει την 12η θέση.

Επόμενος στόχος του ο Μούκι Μπλέιλοκ που μετρά 2075.

Congrats to @CP3 of the @HoustonRockets for moving up to 12th on the NBA's ALL-TIME STEALS list! #Rockets #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/45F3vLPwKG

— NBA (@NBA) 24 Φεβρουαρίου 2018