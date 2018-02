«Ξεχρέωσαν» τον Μπάρκλεϊ μετά από δεκαετίες οι Μπλείζερς! (vid)

Oι Μπλέιζερς πληρώνουν τα χρέη τους

Την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή «Inside the NBA», ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε πει στον Σμιθ, στον Σακίλ και τον Έρνι Τζόνσον πως είχε επισκεφθεί το Πόρτλαντ και τον general manager τους, ένα καλοκαίρι πριν χρόνια.

Εκείνο το ταξίδι του είχε κοστίσει 1.197 δολάρια, όμως πλέον οι Μπλέιζερς δεν χρωστάνε στον Sir Charles

Mάλιστα την επιταγή την έδωσε ο ηγέτης του Πόρτλαντ, ο οποίος έπαιξε στο ASG, o Nτάμιαν Λίλαρντ.

Chuck told his side of the story.

Care to respond, @trailblazers? #NBAonTNTRoadShow pic.twitter.com/WjvgV5MZT6

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 16 Φεβρουαρίου 2018