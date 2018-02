Oι αριθμοί του 67ου All-Star Game!

To Λος Άντζελες θα φιλοξενήσει το Αll Star Game του 2018 και αυτή θα είναι η 6η φορά στην ιστορία που του κάνει (ρεκόρ). Το ΤΝΤ και το ESPN radio θα καλύψουν το σπουδαίο γεγονός, το οποίο θα μεταδοθεί σε 215 χώρες και σε 50 γλώσσες μέσω των διεθνών δικτύων και των συνεργατών της λίγκα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά ενδιαφέροντα νούμερα για την φετινη γιορτή του ΝΒΑ

3- Το Staples Center θα φιλοξενήσει στο All Star Game για τρίτη φορά (2004, 2011, 2018)

55- Αυτή θα είναι η 55η επέτειος του All Star Game, αφού το πρώτο είχε γίνει το 1963, όταν ο Μπιλ Ράσελ είχε πετύχει 19 πόντους και 24 ριμπάουντ στη νίκη της Ανατολής επί της Δύσης (115-108).

515 – Το φετινό All Star Game θα φιλοξενήσει 515 δημοσιογράφους και τεχνικούς από 44 χώρες.

Το ΝΒΑ στο ΤΝΤ

8- Ο Σακιλ Ο'Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ που έπαιξαν 8 σεζόν μαζί στους Λέικερς έχουν κερδίσει 3 πρωταθλήματα ΝΒΑ (2000-02) θα δώσουν μια ξεχωριστή συνέντευξη μιας ώρας στο ΤΝΤ.

16- Το ΤΝΤ θα καλύψει τηλεοπτικά το ματς για 16η σερί σεζόν

78 – Οι αναλυτές του TNT και του NBA TV που θα βρεθούν στον σχολιασμό του ματς μετρούν 78 Αll Star συμμετοχές (Shaquille O’Neal: 15; Kevin Garnett: 15; Isiah Thomas: 12; Charles Barkley: 11; Grant Hill: 7; Kevin McHale: 7; Chris Webber: 5; Reggie Miller: 5; Steve Smith: 1).

Το NBA στο ESPN

15 – To ESPN θα μεταδόσει το All-Star Celebrity Game για 15η σεζόν

22 – Το ESPN Radio θα κάνει μετάδοση για 22η φορά

Το ΝΒΑ στο ΝΒΑ ΤV

3 – Θα υπάρξει συζήτησε μεταξύ των Λάρι Μπερντ και Κέβιν ΜακΧέιλ (συμπαικτών στους Σέλτικς που πήραν μαζί 3 πρωταθλήματα)

NBA Cares

15,500 – Περισσότερα από 15.500 άτομα της οικογένειας του ΝΒΑ έχουν βοηθήσει στο NBA Cares All-Star Day of Service από το 2008 ως σήμερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χτιστούν πάνω από 90 μέρη όπου τα παιδιά και οι οικογένειες του ζουν, να πάνε σχολείο και να παίξουν. Επίσης έχει διατεθεί πάνω από 625.000 κιλά φαγητό για αυτές τις οικογένειες

Basketball Without Borders

67 – 67 αγόρια και κορίτσια από το 4ο ετήσιο Basketball Without Borders Global Camp θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις των Λέικερς το τριήμερο το All Star Game.

State Farm® All-Star Saturday Night

8 – 8 All Stars του ΝΒΑ θα βρεθούν στο All Star Saturday Night: Bradley Beal (JBL Three-Point Contest); Andre Drummond (Taco Bell® Skills Challenge); Joel Embiid (Skills); Paul George (Three-Point); Al Horford (Skills); Kyle Lowry (Three-Point); Victor Oladipo (Verizon Slam Dunk); and Klay Thompson (Three-Point).

1984 – O πατέρας του Λάρι Νανς Τζούνιορ, Λάρι Νανς έχει κερδίσει στον πρώτο διαγωνισμό καρφωμάτων το 1984.

NBA All-Star Game

314 – Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του All Star Game με 314 πόντους.

500,000 – Η Team LeBron (After-School All-Stars Los Angeles) and Team Stephen (Brotherhood Crusade) θα δωρίσουν 500.000 δολάρια σε κοινωφελή ιδρύματα με την νικήτρια ομάδα να δίνει 350.000 στο ίδρυμα της επιλογής της και την ηττημένη 150.000 δολάρια.

20 – Οι Σπερς που εκπροσωπούνται από τον Όλντριτζ έχουν τουλάχιστον 1 παίκτη τους σε 20 σερί ALL Star Game (το μεγαλύτερο σερί).

5 – Ο Στεφ Κάρι θα γίνει ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Ουόριορς με 5 σερί συμμετοχές στο All Star Game ως βασικός.

11 – Ο Pharrell Williams (11 φορές κάτοχος Grammy) και ο N.E.R.D θα δώσουν show στο ημίχρονο του All-Star Game.