Απάντησε στο «σκάστε και ντριμπλάρετε» ο ΛεΜπρον! (pics)

Μια μέρα μετά το σχόλιο της Λάουρα Ίνγκραχαμ, παρουσιάστριας που σχολίασε ότι οι αθλητές πρέπει να σκάσουν και να... ντριπλάρουν με αφορμή την κριτική του ΛεΜπρον και του Ντουράντ για τον Τραμπ, ο ηγέτης των Καβαλίερς πήρε θέση μέσω twitter.

Συνοδευμένο με hashtag, δεν θα σκάσουμε και θα ντριμπλάρουμε ανέβασε την θέση ενός δημοσιογράφου που υποστηρίζει του αθλητές, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ σχολίασε ότι αυτό είναι ρατσιστικό.

Laura Ingraham says #LeBronJames should "shut up and dribble" and leave political comments to people who didn't leave high school a year early. pic.twitter.com/vwInOpZJZq

How’s this for fitting, considering the Kevin Durant-LeBron James discussion that sparked all this was an @uninterrupted production? This is what you see when you walk into their office in LA. https://t.co/5K8VJa4V32 pic.twitter.com/o3CyLKBBUZ

— Sam Amick (@sam_amick) 17 Φεβρουαρίου 2018