Η σύγκρουση... τιτάνων Γιόκιτς και Αντετοκούνμπο! (vid)

Νάγκετς και Μπακς ήρθαν αντιμέτωποι στο ΝΒΑ και οι δύο πρωταγωνιστές δεν ήταν άλλοι από τους ασταμάτητους Νίκολα Γιόκιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δύο νεαροί παίκτες έκανε triple double και δεν άφησαν κανέναν παραπονεμένο.

Ο Σέρβος τέλειωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 17 ασίστ και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Έλληνας ηγέτης των «Ελαφιών» με 36 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ για να συνθέσουν οι δυο τους ένα μοναδικό... ζευγάρι.

Οι δυο τους πάντως έγιναν πρωταγωνιστές σε ένα ακόμα σπουδαίο κατόρθωμα. Έγιναν το τρίτο ζευγάρι αντιπάλων που έκανε triple double με πάνω από 30 πόντους. Στην ιστορία του ΝΒΑ το έχουν καταφέρει ξανά ο Ρόμπερτσον και ο Γκουερίν, που το έκαναν το 1961, καθώς και οι Κερ και ΝτεΜπουσέρ το 1965.

Nikola Jokic (30 PTS, 17 AST, 15 REB) and #Giannis (36 PTS, 13 AST, 11 REB) fill it up in Milwaukee! pic.twitter.com/vcyuWntqnb

— NBA (@NBA) 16 Φεβρουαρίου 2018