Φοξ αντί Μπολ στο Rising Stars Challenge (pic)

O Λόνζο Μπολ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Rising Stars Challenge λόγω τραυματισμού και έτσι ο Ντε Άαρον Φοξ θα πάρει τη θέση του.

Ο rookie των Κινγκς θα προσπαθήσει να οδηγήσει την ομάδα του της U.S Team στη νίκη.

Φέτος έχει 11.3 πόντους, 4.3 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

O γκαρντ των λιμνανθρώπων έχει να αγωνιστεί σε ματς του ΝΒΑ από τις 13 Γενάρη.

#SacramentoProud guard @swipathefox replaces injured Lonzo Ball on the U.S. Team in the #KickstartRisingStars! #NBAAllStar pic.twitter.com/gGiZ89ot6q

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 14 Φεβρουαρίου 2018