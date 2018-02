Φεύγει ο Ουίλιαμς, έρχεται ο Τζόνσον στους Ρόκετς

Αλλαγές και στο ρόστερ των Ρόκετς.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Τρόι Ουίλιαμς θα αποχωρήσει από τις «ρουκέτες», καθώς θέλουν να ανοίξουν χώρο για τον Τζο Τζόνσον.

Ο 36χρονος γκαρντ/φόργουορντ αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τους Κινγκς, ενώ ο 23χρονος φόργουορντ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Sources: The Rockets plan to release guard Troy Williams to create roster space for Joe Johnson signing. Williams is expected to receive interest as free agent.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 13 Φεβρουαρίου 2018