Η ματσάρα στην Οκλαχόμα είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο ηγέτης του Κλίβελαντ έκανε... όργια (37 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ) κόντρα στους Θάντερ, κάτι που επέτρεψε στους Καβς να πάρουν τη νίκη με 120-112.

Πλέον η ομάδα του Λου ανέβηκε στο 34-22 και έχει 4 σερί νίκες, ενώ το σύνολο του Ντόνοβαν έπεσε στο 32-26.

Ο Τζέι Αρ Σμιθ ήταν ο άνθρωπος που έδωσε μια εκπληκτική πάσα από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη στον Νανς, ο οποίος έκανε το 119-112 και κλείδωσε τη νίκη του Κλίβελαντ.

Για τους νικητές, εκτός του ΛεΜπρόν, ο Σμιθ είχε 18 με 6/9 τρίποντα, από 14 οι Κλάρκσον και Χουντ, ενώ ο Νανς μέτρησε 13 με 9 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Τζορτζ είχε 25 με 6 ασίστ, ο Καρμέλο 24 με 7 ριμπάουντ, ο Ουέστμπρουκ 21 με 12 ασίστ και 7 ριμπάουντ και ο Άνταμς 22 πόντους με 17 ριμπάουντ.

Heck of a play here, @Larrydn22!

Straight to @JordanClarksons for the sinker!#CavsThunder pic.twitter.com/zr4jmn2hi8

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 14 Φεβρουαρίου 2018