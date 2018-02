Μπορεί να έχουν φτάσει τα 40, αλλά ακόμα τα καταφέρνουν εξαιρετικά στο ΝΒΑ.

Βινς Κάρτερ, Τζέισον Τέρι και Μανού Τζινόμπιλι συνεχίζουν να κάνουν το κομμάτι τους στα παρκέ και έτσι οι άνθρωποι τους λίγκας έφτιαξαν ένα video με ορισμένες φετινές εντυπωσιακές τους φάσεις.

Απολαύστε τους

Manu, Vince and Jason... still getting it done over 40! pic.twitter.com/w8lhWenL56

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2018