«Καυτός» Τόμας στα τρίποντα! (vid)

Μπορεί να μην στέριωσε στους Καβς, όμως ο Αϊζάια Τόμας δεν τα παρατάει.

Πλέον θα προσπαθήσει να θυμίσει εποχές Σέλτικς, αφού η νέα του ομάδα, οι Λέικερς περιμένουν πολλά από αυτόν.

Ο θαυματουργός κοντός προετοιμάζεται πυρετωδώς και κάνει θραύση πίσω από τη γραμμή του τριπόντου με 10/11 από 2 διαφορετικές μεριές του γηπέδου. Eπόμενο ματς της ομάδας του με τους Πέλικανς την Τετάρτη.

Απολαύστε τον

Isaiah Thomas gets shots up from after Practice... 10/11 from each spot! #LakersAllAccess pic.twitter.com/XEEwKt8P4k

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2018