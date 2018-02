Συνεχίζει να δείχνει πως θα αποτελέσει τον επόμενο ηγέτη των Μπουλς ο ΛαΒίν.

Ο παίκτης του Σικάγο... γλίτωσε την ομάδα του από ήττα κόντρα στους Μάτζικ, οι οποίοι πήγαν για την ανατροπή στο τέλος, αλλά τελικά οι ταύροι επικράτησαν με 105-101.

Ο ΛαΒίν (18 πόντοι) μίλησε στα δύσκολα, αφού με το σκορ στο 101-101, κάρφωσε για το 103-101, ενώ λίγο αργότερα κλείδωσε τη νίκη με δύο βολές. Καλό ματς έκαναν οι Μάρκανεν με 21 και Πόριτς με 19 πόντους.

Για τους ηττημένους 24 είχε ο Χεζόνια και 22 ο Φουρνιέ. Πλέον οι Μπουλς βρίσκονται στο 20-36, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 18-38.

The clutch steal and slam from Zach Lavine to propel the @chicagobulls to the victory!#BullsNation 105 / #PureMagic 101 pic.twitter.com/QksPMaPbgZ

— NBA (@NBA) 13 Φεβρουαρίου 2018