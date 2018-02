Νικηφόρα συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο ΝΒΑ οι Σίξερς.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια επιβλήθηκε της Νέας Υόρκης με 108-92 και έφτασε το ρεκόρ της στο 29-25. Στον αντίποδα οι Νικς έπεσαν στο 23-35.

Για το σύνολο του Μπράουν ο Σάριτς μέτρησε 24 πόντους, ο Ρέντικ 18 και ο Εμπίντ 17. O MακΚόνελ κατάφερε να κάνει το πρώτο triple double της καριέρας του με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ!

Από την άλλη, για τους ηττημένους ο Μπίσλεϊ μέτρησε 22, ο Λι είχε 18 και ο Καντέρ 17 πόντους και 13 ριμπάουντ και δέχτηκε το καθιερωμένο μπουγέλο!

TJ McConnell notches his first career triple-double with 10 PTS, 10 REB, 11 AST off the @sixers bench!#HereTheyCome pic.twitter.com/oU3FSpAwYc

— NBA (@NBA) 13 Φεβρουαρίου 2018