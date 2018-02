Σε ρυθμούς... Πολ Πιρς και το γήπεδο των Σέλτικς! (pics)

Στο περιθώριο του αγώνα Σέλτικς-Καβαλίερς, ο Πολ Πιρς θα γνωρίει την ύψιστη τιμή αφού θα δει τη φανέλα με το νούμερο «34» να παίρνει για πάντα θέση στην οροφή του TD Garden.

Μάλιστα οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν ετοιμάσει ειδικά μπλουζάκια για όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο γι' αυτό το ματς.

Συγκεκριμένα έχουν τοποθετήσει σε όλες τις θέσεις t-shirts όπου αναγράφονται τα νούμερα των παικτών που γνώρισαν στο παρελθόν αντίστοιχη τιμή.

Αν και το νούμερο του Πιρς θα είναι το 22ο που θα αποσυρθεί (σ.σ. τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα) τα μπλουζάκια απεικονίζουν το μεσαίο κομμάτι που θα μπει το νούμερό του, μαζί με αυτά των Τζόνσον (3), Πάρις (00), Μπερντ (33), Μακ Χέιλ (32), Μάξγουελ (31), Λιούις (35).

The shirts for Paul Pierce’s jersey retirement in Boston! #ThankYouPaul pic.twitter.com/VOX7DJv8GX

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2018