Οι 10 εντυπωσιακότερες... πτήσεις στην καριέρα του Γιάννη! (vid)

Δεν σταματάει να τρελαίνει κόσμο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αυτά που κάνει στο ΝΒΑ.

Ο Greek Freak είναι μια μηχανή highlights που βρίσκεται πάντα στο TOP 10, αφού οι φάσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί είναι εντυπωσιακές.

Ο Έλληνας φόργουορντ θα είναι βασικός στο All Star Game με την ομάδα του Στεφ Κάρι και έτσι έδωσε την ευκαιρία στους Μπακς να φτιάξουν ένα video με τα 10 κορυφαία καρφώματα της καριέρας του.

Στην τρίτη θέση το double clutch κάρφωμα με τους Χιτ, ενώ οι Νικς είναι τα «θύματα» του στις 2 πρώτες θέσεις.

Δεύτερη θέση για το... πέταγμα του στο Madison Square Garden και κορυφή για το κάρφωμα που πέρασε πάνω από τον Χάρνταγουεϊ, θυμίζοντας τον Βινς Κάρτερ. Ο «Vinsanity» θα είναι περήφανος για τον Γιάνναρο!

Απολαύστε το TOP 10

TOP 10 CAREER DUNKS by @Giannis_An34!!

How would you rank them??#Giannis | #FearTheDeer pic.twitter.com/qQ7OWT6YIm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Φεβρουαρίου 2018