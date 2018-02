Καθυστέρηση λόγω βροχής στο Πέλικανς-Πέισερς (vids)

Σκηνές από αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ελληνικά γυμναστήρια, είδαμε και στο Smoothie King Center της Νέας Ορλεάνης. Όχι δεν μιλάμε για επεισόδια, αλλά για ταβάνια που έσταζαν νερό. Ο αγώνας των Πέλικανς με τους Πέισερς θα καθυστερήσει για κάποιες ώρες, ενώ τα βίντεο με τους ανθρώπους του κλειστού με τις σφουγγαρίστρες στα χέρια έχουν κάνει το γύρω του κόσμου, καθώς δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά σε τέτοια υπερσύγχρονα γήπεδα.

No official word of a rain delay, but here's a look at the current leaky roof situation... #Pacers #Pelicans pic.twitter.com/1QAwjKTFdx — FOX Sports Indiana (@FSIndiana) February 8, 2018