Καρμέλο για Πορζίνγκις: «Λυπηρό αυτό που έπαθε ο μικρός μου αδερφός» (vid)

Οι Θάντερ επικράτησαν εύκολα των Ουόριορς, αλλά το μυαλό του Καρμέλο Άντονι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. Η είδηση για τον τραυματισμό του Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε στεναχωρήσει τον φόργουορντ των Θάντερ.

Ο Καρμέλο ανέφερε πως, «είναι στενάχωρο, είναι πολύ στενάχωρο. Ξέχνα το μπάσκετ. Σαν φίλος και σαν μικρός αδερφός είναι στενάχωρο να βλέπεις κάποιον να περνά από αυτή τη διαδικασία».

Melo on Kristaps: “It’s sad, man. It’s sad...just as a friend, forget basketball, as a friend, as a little brother, it’s just hard to see anyone go through that.” Said he will reach out to Kristaps tonight. pic.twitter.com/wNFWGc5ii0

